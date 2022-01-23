باريس سان جيرمان يكتسح ريمس برباعية

سحق باريس سان جيرمان ضيفه ستاد ريمس برباعيةٍ دون رد على ملعب بارك دي برانس ليلة الأحد ضمن المرحلة الـ 22 من بطولة الدوري الفرنسي (الليغ 1).

وتناوب على تسجيل أهداف الباريسيين كلٌ من ماركو فيراتي (44)، وسيرخيو راموس (62)، وووت فايس (67 بالخطأ في مرمى فريقه)، ودانيلو بيريرا (75).

يذكر أن اللقاء شهد مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد فترة غياب حيث زج به مواطنه المدرب ماوريسيو بوتشيتينو في الدقيقة 63 بدلاً من الأرجنتيني الآخر آنخيل دي ماريا.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده بهذا الانتصار إلى 53 نقطة في صدارة الترتيب العام بفارق 11 نقطة عن نيس صاحب المركز الثاني.

فيما تجمد رصيد ستاد ريمس عند 24 نقطة في المركز الرابع عشر.