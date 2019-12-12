باريس سان جيرمان يكتسح غالاتاساراي بخماسية نظيفة

حقق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزاً كبيراً على ضيفه غالاتاساراي التركي بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب بارك دو برانس، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

في الدقيقة 33 افتتح ماورو إيكاردي التسجيل، بعد تمريرة من كيليان مبابي في مواجهة الشباك لم يتوان الأرجنتيني في تسجيل الهدف بسهولة.

وضاعف بابلو سارابيا النتيجة بعد دقيقتين فقط، بعدما استقبل تمريرة من نيمار، وسدد يمينية أرضية تجاه الزاوية البعيدة سكنت الشباك.

وأضاف نيمار الهدف الثالث في الدقيقة 47 بعدما وصلته الكرة من مبابي بالكعب ليسددها البرازيلي يسارية رائعة تجاه أقصى الزاوية اليسرى للحارس.

وأضاف مبابي بدوره الهدف الرابع في الدقيقة 63 بعد تمريرة مميزة من نيمار انفرد على إثرها بالحارس وسددها في الزاوية الضيقة سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 84 اختتم ايدينسون كافاني أهداف الباريسيين من ركلة جزاء سددها الأوروغوياني على يسار الحارس.

بهذا الانتصار، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 16 نقطة في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد غالاتاساراي عند نقطتين في المركز الرابع والأخير.