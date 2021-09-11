باريس سان جيرمان يكتسح كليرمون فوت برباعيةٍ نظيفة

حقق باريس سان جيرمان فوزاً كاسحاً على ضيفه كليرمون فوت بأربعة أهدافٍ دون رد في المباراة التي شهدها ملعب بارك دو برانس ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي.

تناوب على تسجل الأهداف الأربعة كلٌ من آندير هيريرا (هدفان في الدقيقتين 20 و 31)، وكيليان مبابي (55)، وإدريسا غاي (65).

بهذه النتيجة، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 15 نقطة محققاً العلامة الكاملة من مبارياته الخمسة التي خاضها حتى الآن ليعتلي صدارة الترتيب.

وغاب عن الفريق الباريسي نجومه الأميركيون الجنوبيون وعلى رأسهم الأسطورة ليونيل ميسي لتأخر مشاركاتهم الدولية مع منتخبات بلادهم.

أما كليرمون فوت الوافد الجديد لدوري الأضواء فبقي رصيده ثابتاً عند 8 نقاط في المركز الرابع.