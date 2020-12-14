باريس سان جيرمان يكشف آخر تطورات إصابة نيمار

أصدر باريس سان جيرمان بياناً رسمياً اليوم الاثنين يوضح فيه حجم إصابة نجمه نيمار، التي تعرض لها أمس خلال مواجهة ليون ضمن المرحلة الـ 14 من الدوري الفرنسي.

وجاء في بيان النادي الباريسي: "التقييم السريري والإشعاعي لنيمار بعد التواء الكاحل الأيسر أمس الأحد، مطمئن. سيتم إجراء اختبارات في غضون 48 ساعة".

وخرج البرازيلي باكياً على الحمالة في نهاية المواجهة التي خسرها الباريسي بهدف نظيف بعد تعرضه لتدخل عنيف من مواطنه تياغو مينديش لاعب وسط ليون في الوقت بدل الضائع أدى إلى طرد الأخير عقب رجوع الحكم لتقنية الفيديو المساعد.

وتابع البيان: "أما بشأن عبدو ديالو مدافع الفريق، فقد تعرض لإصابة في أوتار الركبة أمس الأحد، وسيستأنف المنافسة مطلع يناير".