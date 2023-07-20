باريس سان جيرمان يمنح مبابي عقداً طويل الأمد بمليار يورو

تستمر مساعي باريس سان جيرمان لإقناع النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي بالبقاء وعدم الرحيل بعد نهاية الموسم القادم.

وقرر المهاجم عدم تجديد عقده الجاري والممتد حتى صيف العام القادم لفترة إضافية كما كان مسؤولو النادي يمنون النفس.

لهذا السبب، قالت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية أن بطل الليغ 1 حضر عقداً طويل الأمد لصاحب الـ 24 عاماً.

تبلغ مدة العقد 10 أعوام على الأقل سيتقاضى خلالها المهاجم ما مجموعه 1 مليار يورو.

يتزامن هذا التقرير مع تطورات كشف عنها برنامج "إل تشيرنغيتو" الإسباني مفادها أن ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان يتجنب التواصل البصري مع مبابي.

ويتعامل رجل الأعمال القطري بمودة مع مختلف اللاعبين باستثناء مبابي الذي أصبحت العلاقة معه باردة، إذ أن الخليفي لم يعد ينظر حتى إلى اللاعب في عينيه.

وأشار البرنامج أن الفائز بكأس العالم 2018 قد لا يسافر مع الفريق في الجولة التحضيرية التي سيخوضها في اليابان بانتظار انتهاء المهلة التي منحها النادي للاعب للرد على مسألة تجديد عقده.

بدورها، نوهت صحيفة "ماركا" إلى انخراط الهداف الشاب في تدريبات الباريسيين اليوم الخميس، وشددت على أنه لم يتفاعل مع زملائه في الفريق بالطريقة المعتادة.