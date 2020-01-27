باريس سان جيرمان ينافس برشلونة على أوباميانغ

كشفت تقارير في فرنسا عن وجود اهتمام من قبل باريس سان جيرمان بالتعاقد مع بيير إيمريك أوباميانغ، مهاجم آرسنال، لينافس برشلونة على خدمات الغابوني.

وارتبط النادي الكتالوني بهداف الغانرز الحالي بعد الإصابة التي تعرض لها نجمه لويس سواريز وستبعده عن الملاعب لمدة أربعة أشهر قادمة.

وقال "فوت ميركاتو" أن النادي الباريس يعتبر أوباميانغ بديلاً مناسباً في حال رحيل نجمه إيدينسون كافاني خلال سوق انتقالات يناير الحالي.

وتقدم الأوروغوياني بطلب رحيل رسمي وسط اهتمام بخدماته من أتلتيكو مدريد وتشيلسي، لكن بي إس جي يرفض التخلي عن هدافه التاريخي دون إيجاد بديل.

وأوضح التقرير أن بطل فرنسا قد يطلب التعاقد مع أوباميانغ بصيغة الإعارة مع أحقية الشراء نهاية الموسم، كما فعل الصيف الماضي عندما ضم ماورو إيكاردي من إنتر.

وقالت تقارير إن النجم الغابوني ليس مرتاحاً في آرسنال بسبب تذبذب الأوضاع والنتائج، وأنه يبحث عن عرض مناسب للرحيل.

يذكر أن أوباميانغ الذي توج هدافاً للدوري الإنجليزي الموسم الماضي سجل حتى الآن 16 هدفاً في البطولة.