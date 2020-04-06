باريس سان جيرمان ينافس برشلونة على ضم ندومبيلي

دخل باريس سان جيرمان في سباق التعاقد مع تانغاي ندومبيلي، لاعب وسط توتنهام، وأحد أهداف برشلونة في فترة الانتقالات المقبلة.

ومع توقف منافسات كرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا، إلا أن الأندية لم تتوقف عن التخطيط للمستقبل، وحددت كبار أوروبا أهدافها.

أشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو الإسبانية“، نقلاً عن تقارير فرنسية، رغبة ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، في ضم ندومبيلي.

وأكدت الصحيفة وفقاً لمصادرها الخاصة، رغبة برشلونة في ضم لاعب الوسط الفرنسي البالغ من العمر 23 عاماً، حيث يرى أنه لاعب متعدد الاستخدمات يمكنه إفادة الفريق.

ودفع توتنهام 60 مليون يورو مطلع الموسم الجاري لأولمبيك ليون للحصول على ندومبيلي، لكنه لم يتأقلم بعد مع الدوري الإنجليزي وخرج من حسابات جوزيه مورينيو الذي أبقاه على مقاعد البدلاء.

وبدأ توتنهام بالفعل في البحث عن بديل لندومبيلي تحسباً لرحيله المحتمل، وتحدث التقرير عن رغبة مورينيو في ضم مارسيل سابيتزر لاعب لايبتزيغ.