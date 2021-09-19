باريس سان جيرمان ينتزع فوزاً مثيراً من ليون

حقق باريس سان جيرمان فوزاً صعباً على ضيفه أولمبيك ليون بهدفين لهدف في لقاء قمة المرحلة السادسة من الدوري الفرنسي.

تقدم الضيوف مطلع الشوط الثاني عن طريق المتألق لوكاس باكيتا في الدقيقة 54.

لكن نيمار منح الباريسيين التعادل من ركلة جزاء بعد ذلك بـ 12 دقيقة.

ومنح البديل ماورو إيكاردي أصحاب الأرض هدف الانتصار في الثواني الأخيرة من اللقاء برأسية محكمة (90+3).

وخاض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اللقاء منذ البداية، إلا أن مواطنه المدرب ماوريسيو بوتشيتينو استبدله في الدقيقة 76 ليشرك الدولي المغربي أشرف حكيمي بدلاً منه.

بهذا الانتصار، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب محققاً العلامة الكاملة.

أما أولمبيك ليون، فتجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز التاسع على سلم الترتيب.