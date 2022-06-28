باريس سان جيرمان ينتظر عرضاً من تشيلسي لشراء نيمار

قال موقع "RMC" أن باريس سان جيرمان ينتظر تقدم تشيلسي بعرضٍ من أجل الظفر بتوقيع النجم الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا.

ويدرس المهاجم البالغ من العمر 30 عاماً مستقبله عقب تصريحات أدلى بها القطري ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي انتقد فيها عطاء اللاعب بطريقة غير مباشرة.

في الجهة المقابلة، يستعد الألماني توماس توخيل مدرب البلوز لإحداث ثورة في صفوف الفريق بعدما وعدته الإدارة بـ 6 تعاقدات جديدة.

واقترب تشيلسي من حسم صفقة الجناح الدولي الإنجليزي رحيم ستيرلينغ من جاره مانشستر سيتي، إضافة لصفقات باهظة في خط الدفاع.

وسبق لتوخيل تدريب نيمار حين كان يشرف على باريس سان جيرمان، ويقال أن الثنائي يتمتعان بعلاقة مميزة قد تسهل من مهمة جلب البرازيلي إلى ملعب ستامفورد بريدج هذا الصيف.