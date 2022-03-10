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باريس سان جيرمان ينضم إلى مانشستر يونايتد وتشيلسي في سباق ضم آراوخو

منشور 10 آذار / مارس 2022 - 01:09
رونالد آراوخو
رونالد آراوخو

ادعت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن باريس سان جيرمان انضم لعمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز الساعية لضم النجم الدولي الأوروغوياني الشاب رونالد آراوخو مدافع برشلونة.

ويسعى مانشستر يونايتد وتشيلسي لتدعيم الصفوف بمدافع من العيار الثقيل وقد انضم لهما النادي الباريسي الساعي بدوره لإضافة عنصر جديد إلى خطه الخلفي.

وتحتاج الأندية الثلاثة لخيارات دفاعية جديدة إما جراء تقدم أعمار اللاعبين لديها، أو لتراجع المستويات بشكل عام.

وأثيرت الشكوك حول إمكانية بقاء صاحب الـ 23 عاماً في ملعب كامب ناو مع اقترابه من العام الأخير من العقد الذي يربطه بالنادي الكتالوني.

وخاض آراوخو 69 مباراة مع برشلونة حتى الآن في جميع البطولات زار الشباك خلالها في 5 مناسبات كما صنع هدف آخر.

رونالد آراوخو
رونالد آراوخو
كلمات دالة:رونالد آراوخوبرشلونةمانشستر يونايتدتشيلسي

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