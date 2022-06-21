باريس سان جيرمان ينفي تعاقده مع كريستوف غالتيه

نفى باريس سان جيرمان أمس الاثنين التقارير التي ربطت كريستوف غالتيه مدرب نيس بالإشراف على الفريق الأول خلفاً لماوريسيو بوتشيتينو.

وادعت صحيفة "ليكيب" ومحطة "فرانس إنفو" الإذاعية أن المدير الفني الفرنسي البالغ من العمر 55 عاماً اتفق مع النادي الباريسي على تولي المهمة بدءاً من الموسم القادم.

وقال مصدر مقرب من باريس سان جيرمان لوكالة الأنباء الفرنسية لاحقاً أن الإدارة تجري حالياً مفاوضات متعددة.

وإذا تمت الصفقة فعلياً، فسيجتمع غالتيه مجدداً بلويس كامبوس المستشار الرياضي الذي تم تعيينه مؤخراً في ملعب بارك دي برانس خلفاً للبرازيلي ليوناردو.

يذكر أن الموسم الجديد من بطولة الدوري الفرنسي ستنطلق في السادس من شهر أغسطس المقبل.