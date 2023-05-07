باريس سان جيرمان يهزم تروا بدون ليونيل ميسي

البوابة - تفوق باريس سان جيرمان على مستضيفه تروا بنتيجة 3-1 ليلة الأحد في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الـ 34 من بطولة الدوري الفرنسي.

جاءت أهداف الباريسي عبر كلٍ من كيليان مبابي وفيتينيا وفابيان رويز في الدقائق 8 و 59 و 86 على التوالي.

فيما سجل غزافيه شافاليرين هدف الخاسر الوحيد في الدقيقة 83.

يذكر أن النجم ليونيل ميسي غاب عن المباراة كونه موقوف حالياً من قبل إدارة النادي الباريسي.

باريس سان جيرمان يبتعد في صدارة الليغ 1

بهذا الفوز، رفع سان جيرمان رصيده إلى 78 نقطة في صدارة الترتيب العام، بفارق 6 نقاط عن لانس ثاني الترتيب ومطارده المباشر.

فيما بقي رصيد تروا ثابتاً عند 22 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.