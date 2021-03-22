باريس سان جيرمان يهزم ليون ويرتقي لصدارة الدوري الفرنسي

ضرب باريس سان جيرمان عصفورين بحجر، إذ هزم مستضيفه أولمبيك ليون بنتيجة 4-2 ليعتلي صدارة ترتيب الدوري الفرنسي مستغلاً سقوط غريمه ليل الذي خسر بدوره أمام نيم أولمبيك بهدف لاثنين.

ففي قمة المرحلة الثلاثين من الليغ 1 التي شهدها ملعب غروياما، تفوق الباريسي على ليون بأهداف سجلها كيليان مبابي (هدفان في الدقيقتين 15 و52)، ودانيلو بيريرا (32)، وآنخيل دي ماريا (47).

أما هدفا الخاسر فجاءا عن طريق إسلام سليماني (62)، وماكسويل كورنيه (81).

بهذه النتيجة، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 63 نقطة ليتساوى مع ليل بالنقاط ويتفوق عليه بفارق الأهداف.

فيما بقي رصيد أولمبيك ليون ثابتاً عند 60 نقطة في المركز الثالث.