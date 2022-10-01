باريس سان جيرمان يهزم نيس بهدفي ميسي ومبابي

تغلب باريس سان جيرمان على ضيفه نيس بهدفين لهدف في المباراة التي جرت على أرضية ملعب بارك دي برانس ضمن مواجهات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الفرنسي (ليغ 1).

تناوب على تسجيل هدفي فريق العاصمة النجمان الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي في الدقيقتين 28 و 83 على الترتيب.

أما هدف الضيوف الوحيد فجاء عن طريق غايتان لابورد في الدقيقة 47 من زمن اللقاء.

باريس سان جيرمان يقتنص صدارة الدوري الفرنسي

بهذا الفوز، رفع سان جيرمان رصيده إلى 25 نقطة جعلته ينفرد في صدارة الليغ 1.

فيما تجمد رصيد نيس عند 8 نقاط في المركز الثالث عشر على سلم الترتيب.