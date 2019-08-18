باريس سان جيرمان يوافق على إعارة نيمار

وافق باريس سان جيرمان على فكرة إعارة نيمار دا سيلفا هذا الصيف بعد فشله في إيجاد فريق يدفع المبلغ المطلوب.

وتشير التقارير إلى رغبة برشلونة في استقطاب مهاجمه السابق بعد رحيل فيليبي كوتينيو إلى بايرن ميونيخ.

وكشف موقع "جول" أن البارسا وريال مدريد ويوفنتوس حاولوا التعاقد مع المهاجم البرازيلي المثير للجدل، لكن المفاوضات فشلت بسبب إصرار النادي الفرنسي على قيمة الصفقة.

ويبدو الباريسي موافقاً الآن على رحيل صاحب الـ 27 عاماً على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء الصيف المقبل مقابل مبلغ يتراوح بين 220 إلى 250 مليون يورو.

وكان توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، قد أكد إمكانية استمرار البرازيلي هذا الموسم رغم كل الشائعات.

يذكر أن تقاريراً فرنسية أكدت أن نيمار لن يرحل عن باريس سان جيرمان بحال عدم وصول عرض مناسب.