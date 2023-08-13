باريس سان جيرمان يوافق على عرض الهلال "الضخم" للتعاقد مع نيمار

وافقت إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي على عرض الهلال السعودي المقدم لشراء النجم الدولي البرازيلي نيمار جونيور وفقاً لموقع "آر إم سي سبورت" الفرنسي.

وكان اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً قد أعلم مسؤولي النادي الباريسي برغبته في الرحيل هذا الصيف.

وكشف فابريزيو رومانو أمس السبت أن الهلال قدم عرضاً "ضخماً" لاستقطاب المهاجم البرازيلي، وأشارت آر إم سي سبورت أن الباريسيين وافقوا عليه اليوم الأحد.

ويتبقى الآن موافقة نيمار نفسه على بنود العقد وهو أمر يترقبه مسؤولو "الزعيم" الذي خسر أمس لقب كأس الملك سلمان للأندية الأبطال لصالح غريمه النصر.

يذكر أن الهداف البرازيلي ارتدى قميص باريس سان جيرمان عام 2017 وسجل له 118 هدفاً في 173 مباراة بجميع المنافسات.