باريس يختار غريزمان لخلافة ميسي

وضعت إدارة باريس سان جيرمان عينها على الدولي الفرنسي أنتوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الحالي لتعويض الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي الموسم المقبل وفقاً لموقع "فيتشاخيس" الإسباني.

وسيضطر القائمون على النادي الباريسي إيجاد بديل لـ "ليو" بحال رفضه تمديد عقده الحالي والذي سيصل لنهايته بحلول صيف العام القادم.

ويبدو أن الخيار وقع على غريزمان (31 عاماً) والذي سينتهي عقده مع الروخيبلانكوس أيضاً بعد انتهاء الموسم الجاري.

ورغم وصول ميسي إلى العاصمة الفرنسية العام المنصرم، إلا أنه لم ينجح حتى الآن في تقديم المستويات التي اعتاد على تقديمها مع برشلونة فريقه السابق.

وصنع الأرجنتيني البالغ من العمر 35 عاماً العديد من الأهداف لزملائه، كما زار الشباك في عدة مناسبات، لكن استمراره مع باريس سان جيرمان الموسم القادم يبقى موضع شك.