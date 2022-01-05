باريس يريد التخلص من إيكاردي في صفقة تبادلية مع يوفنتوس

قالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن باريس سان جيرمان يعتزم إبرام صفقة تبادلية مع يوفنتوس تقضي بنقل ماورو إيكاردي إلى تورينو مقابل النجم الشاب مويسه كين.

ويعاني الأرجنتيني في فرض نفسه مع الفريق الفرنسي، كما أن علاقته المتوترة مع مواطنه ليونيل ميسي تعني أن بقاءه في ملعب بارك دي برانس بات أمراً غير مرغوب فيه.

في المقابل، تألق كين الموسم المنصرم حين لعب في صفوف الباريسيين على سبيل الإعارة، وهو أمر دفع إدارة النادي للتواصل مع نظيرتها في يوفي لإبرام صفقة تخص اللاعبين.

ولم ينجح كين في تقديم أداء مقنع منذ عودته إلى ملعب آليانز آرينا، ولأن البيانكونيري مهدد بفقدان ألفارو موراتا الذي قد ينهي فترة إعارته مع الفريق، بات من الضروري البحث عن مهاجم هداف يستطيع المدرب ماسيميليانو آليغري الاعتماد عليه.

يذكر أن إيكاردي سبق له قيادة إنتر ميلان قبل أن يرحل بصورة مثيرة للجدل صوب الدوري الفرنسي في عام 2019.