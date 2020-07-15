باريس يريد ضم ديمبيلي في صفقة نيمار

حدد باريس سان جيرمان مطالبه للتخلي عن خدمات نجمه نيمار دا سيلفا لفريقه السابق برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية.

ولا يمانع النادي الباريسي رحيل البرازيلي إلى البارسا شرط موافقة النادي الإسباني على طلباته، والحصول على خدمات عثمان ديمبيلي كجزء منها.

وأوضح الإعلامي الإسباني إدواردو إيندا في برنامج "إل تشيرنغيتو" الإسباني خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء أن باريس يريد 80 مليون يورو إضافة لتوقيع ديمبيلي.

وقد يرحب برشلونة بفكرة بيع لاعبه الفرنسي في الفترة القادمة في ظل ظهوره بمستويات دون التوقعات، وعدم تقديمه المردود الذي يقنع به النادي الكتالوني منذ انضمامه قادماً من بوروسيا دورتموند، فضلاً عن تعرضه للإصابات بشكل مستمر.

وكان نيمار قد رحل عن برشلونة في صيف 2017 بعدما دفع باريس سان جيرمان الشرط الجزائي في عقده والذي كان يبلغ 222 مليون يورو ليصبح منذ ذلك الحين أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.