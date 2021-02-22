باريس يسقط أمام موناكو ويتراجع في صراع اللقب

تراجع باريس سان جيرمان، صاحب المركز الثالث، في الصراع على لقب الدوري الفرنسي بعد الخسارة 2-0 على أرضه أمام موناكو، الأحد وانتصار باقي المنافسين.

وبعد خمسة أيام من الفوز 4-1 في ضيافة برشلونة في دوري أبطال أوروبا، افتقر بطل فرنسا للإبداع وبات يتأخر بأربع نقاط عن ليل المتصدر الذي يملك 58 نقطة من 26 مباراة بعد فوزه 4-1 على لوريان.

وسجل موناكو صاحب المركز الرابع، الذي فاز ثماني مرات في آخر تسع مباريات بالدوري، عن طريق سفيان ديوب وغييرمو ماريبان ليصبح على بُعد نقطتين من باريس سان جيرمان.

ويأتي أولمبيك ليون في المركز الثاني وله 55 نقطة عقب الفوز 3-2 على بريست.