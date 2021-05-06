باريس يطالب برشلونة بالابتعاد عن نيمار ويرد بضم ميسي

كشفت تقارير إعلامية بأن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان أرسل رسالة إلى برشلونة طالبه خلالها بالتوقف عن محاولة التعاقد مع نيمار دا سيلفا.

ومن المقرر أن ينتهي عقد البرازيلي مع بي إس جي في صيف 2023، وتسعى إدارة النادي الفرنسي في الفترة الراهنة إلى مد الارتباط بالمهاجم حتى صيف 2026.

لكن هذه الرغبة تواجه سعياً حثيثاً من قبل إدارة البارسا الجديدة برئاسة جوان لابورتا، التي رغم الأزمة المالية الطاحنة، تحاول إعادة نيمار من جديد.

وقالت إذاعة "راديو كتالونيا" أن الخليفي طالب برشلونة بترك نيمار وعدم زعزعة الاستقرار بينه وبين باريس سان جيرمان.

وعلى الرغم من هذه المطالب، إلا أنها لن تؤثر كثيراً على موقف برشلونة تجاه صاحب الـ 28 عاماً، إذ أنه على رأس مشروع لابورتا الجديد للسنوات القادمة.

النظر إلى التعاقد مع نيمار هو أنه سيجلب فوائد على جميع الأصعدة سواء الاستراتيجية أو الاقتصادية أو الرياضية، لذلك باتت محاولة ضمه ضرورية.

ومع أن العلاقة السيئة بين إدارتي باريس وبرشلونة تعقد من إتمام الصفقة، إلا أن لابورتا لن يذعن لرغبة الخليفي وسيحاول بشتى السبل لإنجاح إعادة نيمار.

من جهة أخرى، نشرت "لو بريزيان" تقريراً كشفت خلاله أن سان جيرمان يريد ضم ليونيل ميسي الصيف القادم مع الإبقاء على الثنائي نيمار وكيليان مبابي.

وتؤمن إدارة النادي الباريسي أن الجمع بين الثلاثي سيجلب إيرادات ضخمة من خلال التسويق، مما سيقضي على أي أزمة مادية مهما كان مجموع رواتب الثلاثي.

وأكدت الصحيفة أن باريس سان جيرمان تحرك بالفعل لضم ميسي وأرسل عرضاً في محاولة لإقناعه بالانتقال إلى فرنسا مع نهاية عقده مع برشلونة خلال الصيف.

ويتمثل التحدي الأكبر في إقناع مبابي بالاستمرار مع الفريق في ظل ما يحظى به من اهتمام استثنائي من ريال مدريد على وجه التحديد، مع بقاء موسم وحيد على عقده مع باريس.

في السابق، عندما حاول برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو الحصول على توقيع بعض نجوم باريس سان جيرمان مثل ماركو فيراتي وماركينيوس وتياغو سيلفا، جاء الرد قاسياً للغاية.

حينها تحرك بطل فرنسا وتمكن من إقناع نيمار بارتداء قميصه رغماً عن برشلونة، مع جعله أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم بصفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

ويفعل برشلونة حالياً نفس ما كان يفعله باريس بمحاولة التعاقد مع نيمار وإقناعه بالعودة إلى كامب ناو، لكن الرد الفرنسي سيكون قوياً مرة أخرى بحرمان برشلونة من أسطورته ليونيل ميسي.