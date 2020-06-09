باريس يعرض على مبابي عقداً مشابهاً لنيمار لإقناعه بالبقاء

قال جوناثان جونسون الصحفي المختص بشؤون الكرة الفرنسية أن باريس سان جيرمان عرض على نجمه كيليان مبابي عقداً مشابهاً لنيمار من أجل إقناع المهاجم بتجاهل فكرة الانضمام لريال مدريد.

وارتبط اسم الدولي الفرنسي بالانتقال إلى ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفي العام القادم.

ويتقاضى نيمار حالياً راتباً سنوياً يقدر بـ 26.8 مليون جنيه استرليني بعد الضرائب، أي 515 ألف جنيه في الأسبوع مما يجعله واحداً من أعلى اللاعبين أجراً في العالم.

وقال جونسون لـ Transfer Talk: "يريد مبابي الانتظار للحكم على مسيرة بي إس جي في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

"حقق باريس تقدماً ببلوغه ربع النهائي، لكن المشكلة هي أن باريس سان جيرمان لا يعرف ما إذا كان قادراً على المضي قدماً في الوقت الحالي عند استئناف البطولة في أغسطس القادم.

"أوضح بي إس جي له بالفعل أنه يريد أن يقدم له نفس الشروط المالية المقدمة لنيمار بعدما أصبح مبابي أحد النجوم البارزة في النادي.

"باريس سان جيرمان على استعداد لتحريك كل شيء للحفاظ على مبابي. لكن حتى ينتهي دوري أبطال أوروبا ونعرف بالضبط مكان انتهاء النادي ، لا أعتقد أننا سنرى أي تقدم كبير".

وبعد أن أكد باريس تعاقده مع ماورو إيكاردي بصفة نهائية، يشعر جونسون أن إيدينسون كافاني سيكون واحداً ممن سيغادرون بارك دي برانس هذا الصيف إلى جانب تياغو سيلفا ولاعبين اثنين آخرين.

وأوضح جونسون: "القرار بشأن إيكاردي كان لا بد من اتخاذه في نهاية مايو ، لذلك تعرض باريس سان جيرمان لضغط قليل، الآن الوضع في النادي كالتالي: ماذا سيفعلون مع اللاعبين الذين أوشكت عقودهم على الانتهاء؟

"عقد توماس مونيير أوشك على الانتهاء، كما هو حال لايفين كورزاوا، ولديك القائد تياغو سيلفا إضافة لإيدينسون كافاني".

وختم قائلاً: "يبدو من المرجح أن هؤلاء اللاعبين الأربعة سيغادرون باريس سان جيرمان. كانت هناك محادثات مبدئية حول التجديد للاعب أو اثنين منهم، لكن هذا سيتطلب من هؤلاء اللاعبين تخفيض أجورهم، وهذا ليس بالضرورة أمر سيوافق اللاعبون عليه".