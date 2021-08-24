باريس ينتظر عرضاً من ريال مدريد لشراء مبابي

قالت شبكة "آر إم سي" أن باريس سان جيرمان ينتظر تقدم فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بعرضٍ لضم الهداف كيليان مبابي قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية.

وكشفت الشبكة أن النادي الفرنسي عرض على النجم الشاب عقداً لمدة 5 مواسم في محاولة أخيرة لتمديد تعاقده، لكن البالغ من العمر 22 عاماً رفض.

وكانت إدارة الباريسي عازمة على إبقاء مبابي، إلا أن رفضه الأخير للعرض المقدم سيجبرهم على بيعه.

واحتوى العرض الجديد شرطاً يسمح بالتمديد لموسم سادس مع زيادة كبيرة في الأجور، إلا أنه كان سيبقى مع ذلك يتقاضى أقل من زميليه ليونيل ميسي ونيمار.

ريال مدريد مطالب بالتحرك لاستقطاب مبابي

وسيصبح المهاجم الدولي لاعباً حراً نهاية الموسم الجاري حين ينتهي عقده، مما يعني أن انتقاله إلى ريال مدريد سيكون بالمجان.

وبات الأمر بيد ريال مدريد الآن وذلك من خلال التقدم بعرضٍ مناسب، علماً بأن العرض الوحيد الذي وصل باريس سان جيرمان للتعاقد مع مبابي كان من إنجلترا.