باستوري: باريس سان جيرمان يفاوض ميسي كل عام

كشف الأرجنتيني خافيير باستوري لاعب وسط روما الحالي وباريس سان جيرمان السابق، أن النادي الفرنسي كان مهتماً بضم مواطنه ليونيل ميسي منذ مدة طويلة.

ومنذ أعلن "ليو" عن رغبته في الرحيل عن البارسا الصيف الماضي وتم ربطه بعدة أندية منها بي إس جي، الأمر الذي لم ينفيه مسؤولي النادي.

وقال الأرجنتيني مع صحيفة "آس" الإسبانية: "منذ وصولي لباريس وهم كل عام يريدون ضم ميسي لكنهم علموا دائماً بصعوبة ضمه.

"سألوني حتى إذا كان بإمكاني إقناعه كما حدث مع (آنخيل) دي ماريا، قلت لهم أن الحياة في باريس جميلة وفي النهاية نجحت مع دي ماريا".

وكان باستوري صانع الألعاب من آوائل اللاعبين الذين انضموا لبي إس جي مع وصول القيادة القطرية، إذ انتقل إليه قادماً من باليرمو في 2011.

ولعب باستوري مع بي إس جي من 2011 وحتى 2018، ثم عاد لإيطاليا من جديد وانضم لصفوف روما في 2018.

وكشف ليوناردو، المدير الرياضي، للنادي العاصمي الفرنسي عن الاهتمام بضم ميسي وأكد أن في حال توافر الفرصة سيتحرك لضمه.

ورحب المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو هو الآخر رحب بالفرضية وأشار إلى أن مواطنه سيكون مرحباً به في الفريق إذا تمت الصفقة.