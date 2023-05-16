باستوني: كثيرون استبعدوا إنتر بعد قرعة مجموعات دوري الأبطال

يرى أليساندرو باستوني مدافع إنتر ميلان أن فريقه نجح في إثبات جدارته هذا الموسم مع أن كثيرين استبعدوه مباشرة بعد قرعة مرحلة مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأوقعت القرعة العملاق الإيطالي إلى جانب أندية بايرن ميونخ الألماني وبرشلونة الإسباني وفيكتوريا بلزن التشيكي.

لكن النيراتزوري نجح في تخطي دور المجموعات مطيحاً بالبارسا من المسابقة وواصل التقدم في البطولة حتى وصل الدور نصف النهائي الذي سيلاقي فيه غريمه الأزلي أي سي ميلان اليوم في لقاء الإياب.

وحقق الأفاعي انتصاراً مستحقاً ذهاباً بهدفين نظيفين الأسبوع الماضي جعلاه أكثر قرباً من حسم التأهل للمباراة النهائية التي سينتظر فيها الفائز من مواجهة المربع الذهبي الأخرى بين مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني حامل اللقب.

ماذا قال باستوني عن إنتر وإنجازاته؟

أكد الدولي الإيطالي في تصريحات إعلامية نقلها موقع "سيمبري إنتر": "كانت رحلتنا بالمجمل مذهلة.

"استبعدنا الكثيرون بمجرد الكشف عن قرعة دور المجموعات، لكننا أثبتنا أنفسنا ونجحنا في العبور.

"سيكون من المهم الحفاظ على توازن مناسب أمام ميلان اليوم، لأننا على أعتاب مواجهة صعبة أخرى."

يذكر أن باستوني يرتبط بعقدٍ مع إنتر ميلان يمتد حتى صيف عام 2024 وسط اهتمام عدة أندية أوروبية كبيرة بخدماته.