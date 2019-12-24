بالأرقام: مبابي يتفوق على ميسي ورونالدو

تابع النجم الصاعد كيليان مبابي عروضه القوية في عام 2019، وأثبت أنه أحد أفضل المهاجمين الشبان، ويكفي أنه تفوق على أبرز نجمين وهما ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

ونجح الفرنسي في فرض نفسه كواحد من أفضل المهاجمين الهدافين في العالم رغم صغر سنه، حيث وصل إلى هدفه الـ 116 في 200 مباراة خاضها في مختلف البطولات المحلية والأوروبية مع باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي.

ونجح مبابي بعمر الـ 21 عاماً فقط بأن يكون أفضل من ميسي، الذي خاض بنفس العمر نحو 140 مباراة وسجل 51 هدفاً مع برشلونة والمنتخب الأرجنتيني منذ انطلاق مسيرته عام 2005.

وتفوق مبابي أيضاً على رونالدو، الذي سجل 36 هدفاً في 182 مباراة في سن الـ 21.

ويبدو أن المهاجم الفرنسي لن يتوقف عن صناعة الأرقام القياسية في عام 2020، وسيستمر في تسجيل الأهداف مع باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي الذي سيخوض منافسات يورو 2020.