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بالميراس يتوج بكأس ليبرتادوريس ويحجز مقعده في مونديال الأندية

منشور 30 كانون الثّاني / يناير 2021 - 11:07
بالميراس إلى قطر
بالميراس إلى قطر

توج بالميراس البرازيلي بطلاً لكأس ليبرتادوريس بعد فوزه على مواطنه سانتوس بهدف دون مقابل في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب ماراكانا.

ويدين بالميراس بالفضل في الفوز لنجمه برينو لوبيش الذي سجل هدف المباراة الوحيد برأسية متقنة في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.

وهذا التتويج هو الثاني لبالميراس في تاريخ البطولة بعد الأول عام 1999.

وسيشارك بالميراس كممثل عن قارة أميركا الجنوبية في كأس العالم للأندية الذي ستستضيفه قطر بين 4 و11 فبراير المقبل.

Via SyndiGate.info


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