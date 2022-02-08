بالميراس يطيح بالأهلي ويتأهل لنهائي كأس العالم للأندية 2021

تأهل بالميراس البرازيلي لنهائي بطولة كأس العالم للأندية 2021 المقامة حالياً في الإمارات بعد فوزه على نظيره الأهلي المصري بهدفين دون رد في لقاء نصف النهائي الذي شهده ملعب آل نهيان بنادي الوحدة.

وجاء هدفا بطل قارة أميركا الجنوبية عن طريق كل من رافاييل فيغا ودودو في الدقيقتين 39 و 49 على التوالي.

وأكمل الفريق المصري الدقائق الأخيرة من اللقاء بنقص عددي جراء الطرد المستحق لأيمن أشرف إثر تدخل عنيف للغاية من الخلف على أحد لاعبي الفريق البرازيلي (81).

وتأهل بالميراس بالتالي للنهائي الذي سيلاقي فيه الفائز من مواجهة المربع الذهبي الأخرى بين تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا والهلال السعودي بطل آسيا.

وتقام المواجهة بين تشيلسي والهلال غداً الأربعاء فيما يقام النهائي يوم السبت المقبل.