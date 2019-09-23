بالوتيلي: مواجهة رونالدو لا تهمني

أكد المثير للجدل ماريو بالوتيلي مهاجم بريشيا أن مواجهة يوفنتوس وفي صفوفه كريستيانو رونالدو لا تثير اهتمامه.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها "سوبر ماريو" وأكد خلالها أن تركيزه منصب على مساعدة بريشيا.

وقال بالوتيلي: "لا أهتم حقاً بفكرة مواجهة رونالدو، إنه بطل عظيم بكل تأكيد والأفضل في العالم رفقة (ليونيل) ميسي واللعب ضده جيد لكني لا أشعر بحماس كبير.

"سأحاول أن أسجل الأهداف كما هو الحال في أي مباراة أخرى أمام بقية فرق الدوري الإيطالي، لن يختلف الأمر كثيراً.

"تطور الدوري الإيطالي بشكل واضح في الفترة الأخيرة وأصبح لدينا مستويات عظيمة سواء على مستوى اللاعبين أو المدربين".

يذكر أن بريشيا يستضيف يوفنتوس السبت القادم على ملعبه ووسط جماهيره ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي.