بايرن ميونخ مستعد لإنفاق 100 مليون يورو على مهاجم جديد

أعلن هيربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ أنه مستعد لإنفاق 100 مليون يورو على مهاجم جديد خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

ورغم الظفر بلقب الدوري الألماني هذا الموسم، إلا أن أداء الفريق البافاري لم يكن مقنعاً وبدا واضحاً احتياجه لمهاجم قناص يستطيع سد الفجوة الكبيرة التي خلفها رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي صوب برشلونة العام الماضي.

وارتبط اسم عملاق البوندسليغا بالعديد من المهاجمين الكبار على غرار الإنجليزي هاري كين، والنيجيري فيكتور أوسيمين، والصربي دوشان فلاهوفيتش، والفرنسي راندال كولو مواني.

ويدرك هاينر أن التعاقد مع مهاجم فذ يستدعي استثمار مبالغ طائلة، وهو ما أكده في تصريحات لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية.

وقال رئيس بايرن: "لا يوجد الكثير من المهاجمين الذين يستطيعون اللعب على أعلى المستويات.

"لذلك تتكرر الأسماء نفسها كل مرة والمنافسة محتدمة على هؤلاء اللاعبين، المهاجمون يكلفون مبالغ طائلة، علينا التأكد قبل كل شيء أن اللاعب المختار يستطيع التأقلم في بايرن.

"تتردد نفس الأسماء: راندال كولو مواني، وهاري كين، وفيكتور أوسيمين، ودوشان فلاهوفيتش، نراقبهم جميعاً عن قرب لتحديد الأكثر ملائمة من بينهم بالنسبة لنا.

"بايرن قادر على استثمار 100 مليون يورو، لكن هنالك شروطاً ينبغي أن تتوفر حتى نبرم صفقة بهذا الحجم."

يذكر أن بطل الدوري الألماني ضم السنغالي ساديو ماني الصيف الماضي، إلا أن نجم ليفربول السابق لم ينجح في فرض نفسه بالشكل المطلوب في ملعب آليانز آرينا.