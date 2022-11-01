بايرن ميونخ يؤكد تفوقه على إنتر ميلان بفوز جديد

تفوق بايرن ميونخ الألماني مجدداً على ضيفه إنتر ميلان الإيطالي وبهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب آليانز آرينا لحساب المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وخاض الفريقان المواجهة بتشكيلتين ابتعد عنهما العديد من اللاعبين الأساسيين بعد ضمانهما التأهل لدور الـ 16.

وجاء الهدفان عبر الفرنسي بينجامان بافارد والكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ في الدقيقتين 32 و 72 على التوالي.

بايرن ميونخ يحقق العلامة الكاملة

بهذه النتيجة، أضاف الفريق البافاري 3 نقاط إلى رصيده أوصلته إلى النقطة 18 محققاً العلامة الكاملة بـ 6 انتصارات متتالية.

فيما بقي رصيد إنتر ميلان ثابتاً عند 10 نقاط في المركز الثاني.