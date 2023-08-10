بايرن ميونخ يتوصل لاتفاق مع توتنهام لضم هاري كين

وصل نادي بايرن ميونخ الألماني لاتفاق مع نادي توتنهام للتعاقد مع النجم الإنجليزي هاري كين مقابل مبلغ مالي يتخطى الـ100 مليون يورو خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ولم يتبقى الآن سوى الموافقة النهائية من كابتن المنتخب الإنجليزي على الشروط الخاصة به في العقد، ليتم لاحقًا الإعلان رسميًا عن انتقاله إلى القلعة البافارية والدوري الألماني.

توتنهام يوافق على رحيل نجمه هاري كين إلى بايرن ميونخ

وفقًا لـ"Telegraph"، فإن القرار الآن بيد هاري كين والذي بدا وكأنه يميل للبقاء مع الهوتسبرز لموسم إضافي، خاصة بعد انبهاره بالبداية القوية للفريق تحت قيادة المدرب الاسترالي الجديد أنجي بوستيكوجلو.

من جهة أخرى، فإن رئيس توتنهام دانيل ليفي اتخذ قراره بالفعل ووافق على بيع النجم الإنجليزي هذا الصيف، خاصة بعد الإصرار والكثير من المفاوضات من جانب بايرن منذ بداية سوق الانتقالات، وأيضًا بعد الوصول للمبلغ المراد والذي يتخطى 100 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن هاري كين لا يزال لديه عام إضافي في عقده الحالي مع توتنهام، ومن الواضح أن النادي الإنجليزي وافق على بيعه الآن حتى لا يضطر لخسارة مهاجمه الموسم القادم مجانًا دون الاستفادة من أي مبلغ إضافي لخزينة النادي.