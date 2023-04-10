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بايرن ميونخ يخسر لاعباً مهماً قبل مواجهة مانشستر سيتي

تاريخ النشر: 10 نيسان / أبريل 2023 - 11:44
فريق بايرن ميونخ (المصدر: أ ف ب)
فريق بايرن ميونخ (المصدر: أ ف ب)

البوابة - أعلن بايرن ميونخ الألماني اليوم الاثنين عن غياب نجم هجومه عن لقاء القمة المرتقب أمام مانشستر سيتي الإنجليزي غداً الثلاثاء في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ولن يتمكن المهاجم الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ من المشاركة مع الفريق البافاري في المباراة المهمة والتي ستجري على أرضية ملعب الاتحاد في مانشستر.

بايرن ميونخ دون خدمات أبرز مهاجميه

ويعاني مهاجم باريس سان جيرمان السابق من إصابة في الركبة ستمنعه من السفر مع الفريق.

وقدم صاحب الـ 34 عاماً مستويات مميزة هذا الموسم، حيث سجل 17 هدفاً وصنع 4 أهداف أخرى في 28 مباراة مع بايرن ميونخ في جميع المنافسات هذا الموسم حتى الآن.

يذكر أن بايرن وصل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد إقصاء باريس سان جيرمان في الدور السابق.

كلمات دالة:بايرن ميونيخمانشستر سيتيدوري أبطال أوروباإيريك ماكسيم تشوبو موتينغ

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