بايرن ميونخ يدخل سباق ضم ياسين بونو

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن بايرن ميونخ قدم عرضاً رسمياً لضم النجم المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية.

وتبلغ قيمة العرض 8 ملايين يورو يضاف إليها 4 ملايين يورو أخرى على شكل مكافآت.

لكن هذا العرض لا يناسب النادي الأندلسي الذي كان قد رفض مؤخراً عرضاً آخر من باريس سان جيرمان بقيمة 12 مليون يورو دون الإضافات.

ونوهت الصحيفة الصادرة من كتالونيا أن إشبيلية يريد 20 مليون يورو على الأقل نظير الموافقة على رحيل نجمه المغربي.

ويمتد عقد بونو الجاري حتى يونيو من عام 2025، علماً بأن قيمته السوقية تصل لنحو 12 مليون يورو في الوقت الراهن.

يذكر أن بونو الذي يبلغ من العمر 32 عاماً بات مطلباً للعديد من الأندية الكبيرة مثل مانشستر يونايتد وإنتر ميلان وبرشلونة وريال مدريد، إضافة لعروض سعودية نظراً لتألقه غير الطبيعي مع منتخب بلاده ومع إشبيلية خلال الأشهر الماضية.