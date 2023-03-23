بايرن ميونخ يدرس إقالة ناغلسمان وتعويضه بتوخيل

البوابة - أكد الصحفي الإيطالي المعروف فابريتزيو رومانو اليوم الخميس أن إدارة بايرن ميونخ تدرس جدياً إقالة المدير الفني يوليان ناغلسمان وتعويضه بتوماس توخيل.

فرغم وصول العملاق البافاري إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، إلا أنه يحتل المركز الثاني في بطولة الدوري الألماني بفارق نقطة عن بوروسيا دورتموند الذي انتزع منه الصدارة مؤخراً.

بدوره، لا يشغل توخيل أي منصب في الوقت الراهن بعد إقالته من تدريب تشيلسي في شهر سبتمبر المنصرم مما يجعله مرشحاً جاهزاً للعمل في ملعب آليانز آرينا.

وتنتظر بايرن ميونخ مواجهة في غاية الصعبة في ربع نهائي دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي الإنجليزي الشهر القادم.

وستكشف الأيام المقبلة المزيد من التفاصيل حول مصير ناغلسمان وإمكانية بقائه في ميونخ.