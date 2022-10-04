بايرن ميونخ يدك شباك فيكتوريا بلزن بخماسية نظيفة

اكتسح بايرن ميونخ الألماني ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي بخماسية دون رد اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب آليانز آرينا في افتتاح منافسات الجولة الثالثة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا.

تناوب على تسجيل أهداف اللقاء كلٌ من ليروي ساني (هدفان) في الدقيقتين 7 و 50، وسيرج غنابري (13)، وساديو ماني (21)، وإيريك ماكسيم تشوبو موتينغ (59).

بايرن ميونخ يحلق في صدارة المجموعة الثالثة

بهذا الفوز الساحق، ابتعد بايرن في صدارة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط من 3 انتصارات، بفارق 6 نقاط مؤقتاً عن برشلونة الإسباني ثاني الترتيب وإنتر ميلان الإيطالي صاحب المركز الثالث واللذين سيلتقيان في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.

أما فيكتوريا بلزن، فبقي رصيده خالياً من النقاط في المركز الرابع والأخير.