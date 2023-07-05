بايرن ميونخ يرحب بالعروض السعودية لشراء ساديو ماني

يشجع بايرن ميونخ أندية الدوري السعودي للتقدم بعروض من أجل التعاقد مع مهاجمه الدولي السنغالي ساديو ماني.

ولم يحظ نجم ليفربول السابق بأفضل البدايات خلال موسمه الأول مع العملاق الألماني بعد تصادمه مع زملائه الجدد وبعض أعضاء الطاقم الفني.

وقالت شبكة "سكاي دويتشلاند" الألمانية أن بايرن متحمس لبيع اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

ويرغب مسؤولو النادي البافاري بتلقي العروض من عمالقة السعودية وعلى رأسها الأهلي العائد لدوري الأضواء بعد موسم في دوري الدرجة الأولى (دوري يلو).

لكنها شددت على أن السعوديين لم يتقدموا بعرضٍ رسمي لضم ماني بعد، إلا أن الحوار قائم بين بايرن وبعض الأندية السعودية.