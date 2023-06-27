بايرن ميونخ يزاحم مانشستر يونايتد على توقيع هاري كين

وجهت إدارة بايرن ميونخ أنظارها صوب الهداف الدولي الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير وفقاً لشبكة "سكاي" بشقها الألماني.

وسيتنافس بطل البوندسليغا بالتالي مع مانشستر يونايتد على توقيع قائد سبيرز الذي لطالما حلم مسؤولو الشياطين الحمر بضمه.

ويفضل توتنهام بيع اللاعب لفريق خارج إنجلترا عوضاً عن منافسٍ محلي مباشر مع تبقي موسم أخير على عقده.

وحتى لا يخسره مجاناً، يدرس النادي اللندني السماح لنجم هجومه بالرحيل هذا الصيف بمقابل مادي مناسب.

وكان بايرن يرغب باستقطاب الفرنسي الشاب راندال كولو مواني مهاجم آينتراخت فرانكفوت، إلا أن سعره الباهظ أجبره على التفكير بخيارات أخرى.

كما تم طرح اسم النيجيري فيكتور أوسيمين هداف نابولي، لكن القيمة المطلوبة فيه أعلى مما يطلبه فرانكفورت للتخلي عن كولو مواني.

لذلك، بات كين (29 عاماً) خياراً منطقياً بالنسبة لإدارة بايرن ميونخ رغم تقدمه النسبي في السن مقارنة بأوسيمين وكولو مواني.