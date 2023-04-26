بايرن ميونخ يستهدف مبادلة ماني بـ أوسيمين

البوابة - يستهدف بايرن ميونخ إجراء مبادلة مع نابولي يحصل فيها على النجم النيجيري فيكتور أوسيمين مقابل التخلي عن جناحه السنغالي ساديو ماني.

وأدى الصدام الذي حصل مؤخراً بين ماني وليروي ساني لتوتر الأجواء داخل المعسكر البافاري مما دفع الإدارة للتفكير مباشرة بالتخلي عن السنغالي بعد انتهاء الموسم الجاري.

ووصل ماني إلى ملعب آليانز آرينا الصيف الماضي قادماً من ليفربول في صفقة وصلت قيمتها لنحو 32 مليون يورو.

لكن صاحب الـ 31 عاماً لم ينجح في تثبيت قدميه مع بايرن ميونخ ليصبح رحيله أمراً متوقعاً.

ويدرك مسؤولو النادي الألماني أن الـ 22 مليون يورو التي يتقاضاها السنغالي سنوياً تقف عائقاً أمام انتقال اللاعب إلى نابولي أو أي فريق آخر.

في المقابل، يطالب الإيطاليون بـ 150 مليون يورو نظير التخلي عن أوسيمين الذي يقدم موسماً استثنائياً في ملعب دييغو مارادونا.

ويحتاج بايرن ميونخ لتدعيم خطه الأمامي كونه لم يجد فعلياً بديلاً للبولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي حزم حقائبه صوب برشلونة الصيف الماضي، ويرى مسؤولو النادي أن أوسيمين خيار مثالي، لكن مطالب نابولي المالية الضخمة تعقد أي تحرك ألماني جاد.