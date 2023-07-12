بايرن ميونخ يعرض ماني بسعر مخفض للتخلص منه بالصيف

يستعد نادي بايرن ميونخ الألماني لبيع النجم السنغالي ساديو ماني بسعر مخفض في سوق الانتقالات هذا الصيف، وذلك بعد مرور عام واحد فقط على انضمامه إلى الفريق.

ومن الواضح أن نجم ليفربول السابق لم يستطع التكيف مع الدوري الألماني، مما أدى ذلك إلى خفت مستواه وقلة تأثيره ومساهمته مع البافاري خلال الموسم الماضي.

ساديو ماني خارج حسابات بايرن ميونخ والسعودية هي الأقرب

كشفت التقارير أن البايرن يتطلع لبيع ماني هذا الصيف بهدف تمويل صفقة التعاقد مع هاري كين من توتنهام، وبحسب "Sky Sports" في ألمانيا فإن البافاري مستعد لبيع الدولي السنغالي مقابل 17 مليون جنيه إسترليني فقط.

وعلى الرغم من تخفيض بايرن لسعر ماني لتسهيل عملية بيعه ورحيله هذا الصيف، إلّا أن ذلك لم يفلح حتى الآن ولا يزال هناك عدم اهتمام من الأندية بالتعاقد معه.

وتوضح التقارير أن الانتقال إلى المملكة العربية السعودية أمر محتمل بالنسبة لماني، لكن يعتمد ذلك على ما إذا كان اللاعب يرغب بالانتقال من الكرة الأوروبية في هذه المرحلة للعب في الدوري السعودي للمحترفين.