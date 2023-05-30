بايرن ميونخ يغري نجم وست هام بعرض يتخطى الـ100 مليون يورو

كشف موقع "Daily mail" البريطاني أن نادي بايرن ميونخ الألماني مستعد لدفع مبلغ ضخم من أجل التعاقد مع نجم وست هام يونايتد الإنجليزي ديكلان رايس خلال الميركاتو الصيفي.

وكان اللاعب الإنجليزي قد ارتبط اسمه الفترة الماضية بالعديد من الأنباء التي تفيد رغبته بالرحيل عن وست هام خلال الصيف، ومؤخرًا أصبح هدف رئيسي على قائمة تعاقدت النادي الألماني الفترة المقبلة.

بايرن ميونخ مستعد لدفع 110 مليون يورو لضم ديكلان رايس من وست هام

بات كابتن الهامرز النجم الإنجليزي ديكلان رايس واحد من أفضل لاعبي الوسط في العالم، وأصبح في الوقت الحالي يبحث عن نادي جديد للانضمام إليه، يمكنه أن يلبي طموحاته على صعيد التتويج بالألقاب والجوائز.

والعديد من متابعي الأحداث الكروية افترضوا أن رايس قد ينتهي به الحال بالانتقال إلى آرسنال أو تشيلسي، في الوقت الذي أبدى فيه كلا الفريقين اهتمامهما بضمه منذ عدة شهور.

مع ذلك، قد تكون فرص الناديين الإنجليزيين حاليًا ضئيلة نوعًا ما، خاصة بعد دخول بايرن ميونخ سباق التعاقد مع النجم الإنجليزي بقوة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك من خلال تقديم عرض مالي ضخم.

وبحسب صحيفة "The Mirror"، فإن النادي البافاري أعلن بوضوح أنه مستعد لدفع 110 مليون يورو للتعاقد مع نجم وست هام يونايتد هذا الصيف.

وتضيف التقارير، أن البايرن الذي توج بطلًا للدوري الألماني هذا الموسم يأمل بأن تنجح هذه الصفقة من خلال التوصل لاتفاق مبكر مع اللاعب الإنجليزي قبل أن تبدأ الأندية الأخرى بالمفاوضات.