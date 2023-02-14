بايرن ميونخ يقهر باريس سان جيرمان على أرضه وميلان يهزم توتنهام

عاد بايرن ميونخ الألماني بفوز ثمينٍ بنتيجة 1-0 من عرين مستضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي ليلة الثلاثاء ضمن ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

على ملعب بارك دي برانس، سجل الفرنسي كينغزلي كومان في شباك فريقه السابق هدف انتصار البافاريين حين استقبل عرضية متقنة من زميله الكندي ألفونسو ديفيس سددها بحرفنة تحت الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما في الدقيقة 53.

وسجل البديل الفرنسي كيليان مبابي هدفاً لأصحاب الأرض إلا أنه تم إلغاؤه بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعد (82).

وتلقى الظهير الفرنسي بينجامان بافارد البطاقة الحمراء في الدقيقة 90+2 ليكمل بايرن ميونخ اللحظات الأخيرة من المواجهة بنقص عددي.

ويلتقي الفريقان في مواجهة الإياب على ملعب آليانز آرينا يوم الأربعاء الثامن من شهر مارس القادم.

ميلان يسقط توتنهام في سان سيرو

ضمن الدور ذاته، اقتنص أي سي ميلان الإيطالي انتصاراً صعباً وثميناً على حساب ضيفه توتنهام هوتسبير الإنجليزي بهدفٍ دون رد.

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السابعة عن طريق الإسباني براهيم دياز.

ويخوض الفريقان لقاء العودة على ملعب توتنهام هوتسبير في لندن في الثامن من مارس المقبل.