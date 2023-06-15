بايرن ميونخ ينافس مانشستر يونايتد على توقيع كيم مين جاي

دخل بايرن ميونخ سباق ضم النجم الكوري الجنوبي كيم مين جاي مدافع نابولي في أخبار مقلقة لمانشستر يونايتد الساعي بدوره للتعاقد مع اللاعب.

وبدا أن صاحب الـ 26 عاماً في طريقه للموافقة على الانتقال إلى الشياطين الحمر، لكن البافاريين يسعون لخطف الصفقة من خلال عرض 8.5 مليون جنيه استرليني سنوياً.

ويعتزم بطل ألمانيا دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب حتى يعوض الرحيل المتوقع للفرنسي لوكاس هيرنانديز الذي طلب من إدارة النادي السماح له بالرحيل صوب باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وسيكون مين جاي مطالباً بتأدية الخدمة العسكرية وفقاً لتقارير سابقة مما يعني أن حسم مستقبله قد يتأجل لفترة من الوقت.

ويرتبط المدافع العملاق مع نابولي بعقدٍ يمتد حتى صيف عام 2025، علماً بأنه لعب دوراً لا يستهان به في حصد البارتينوبي للقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 33 عاماً.