بايرن ميونخ يهزم بريمن بسداسية ويخسر ماني بداعي الإصابة

اكتسح بايرن ميونخ ضيفه فيردر بريمن بستة أهداف لهدف اليوم الثلاثاء في المباراة التي جرت على ملعب آليانز آرينا لحساب الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الألماني (بوندسليغا).

تناوب على تسجيل أهداف الفريق البافاري كلٌ من جمال موسيالا (6)، وسيرج غنابري (ثلاثية) في الدقائق 22 و 28 و 82، وليون غوريتسكا (26)، وماتيس تيل (84).

أما هدف الخاسر الوحيد فسجله أنتوني يونغ في الدقيقة العاشرة من زمن اللقاء.

وتعرض النجم الدولي السنغالي ساديو ماني لإصابة اضطر على إثرها مغادرة المباراة بعد 20 دقيقة على البداية ليثير الشكوك حول قدرته على تمثيل منتخب بلاده في بطولة كأس العالم قطر 2022 بعد أقل من أسبوعين.

بايرن ميونخ يبتعد في الصدارة

بهذه النتيجة، رفع بايرن رصيده إلى 31 نقطة في صدارة الترتيب العام من 14 مباراة، بفارق 4 نقاط مؤقتاً عن فرايبورغ ثاني الترتيب الذي خاض بدوره 13 لقاء.

أما فيردر بريمن، فتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز السابع.