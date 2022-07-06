بايرن ميونيخ: برشلونة سينتهي خلال عام أو اثنين

كشف مراسل بايرن ميونيخ الموثوق رافايل هونيغستاين عن آخر تطورات صفقة انتقال الهداف الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة.

ففي تصريحات لبودكاست "توتالي فوتبول شو"، أكد المراسل أن النادي البافاري يريد 50 مليون يورو نظير بيع "ليفا" دون الإضافات.

لكن الأهم من ذلك أن البافارييين يطالبون بالحصول على هذا المبلغ بأكمله مباشرة عوضاً عن تسديده على شكل دفعات.

ويعتقد إداريو بايرن ميونيخ وفقاً لهونيغستاين أن نادي برشلونة سينتهي خلال عام أو اثنين نظراً لمعاناته الاقتصادية غير المسبوقة، ولا يريدون أن يخاطروا بعدم الحصول على مستحقاتهم من هذه الصفقة.

برشلونة مهدد بخسارة ليفاندوفسكي

ورغم تصدر البلاوغرانا برئاسة جوان لابورتا لقائمة الأندية المهتمة بالمهاجم البالغ من العمر 33 عاماً، إلا أن هنالك أطرافاً أخرى لا تقل أهمية ترغب بضمه كذلك.

ويعد تشيلسي منافساً مهماً للبارسا على توقيع ليفاندوفسكي، إضافة لباريس سان جيرمان الذي عبر بدوره عن رغبته في جلب اللاعب إلى ملعب بارك دي برانس.

وطلب البولندي من برشلونة العمل على إتمام الصفقة بحلول الـ 12 من الشهر الجاري، موعد انطلاق تدريبات بايرن الاستعدادية للموسم الجديد، كونه لا يريد الرجوع إلى ميونيخ في ظل تصريحاته التي أضرت بعلاقته مع النادي.