بايرن ميونيخ لا يريد كريستيانو رونالدو

تناقلت وسائل الإعلام العالمية خلال الساعات الأخيرة تقاريراً تشير إلى رغبة بايرن ميونيخ بالتعاقد مع النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف مانشستر يونايتد.

وتوقعت مصادر إعلامية أن يعمل بطل البوندسليغا على تعويض الرحيل المتوقع لنجمه البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي بـ "صاروخ ماديرا".

لكن صحيفة "بيلد" الألمانية نفت هذه التقارير مشددة على أن النادي البافاري لا يرغب بالحصول على خدمات المهاجم صاحب الـ 37 عاماً.

ومع هذه التطورات، سيواصل رونالدو مسيرته في مانشستر يونايتد الذي ما زال يرتبط بعقدٍ معه لموسم آخر.

ويتوقع الكثيرون أن يبحث الفائز بجائزة الكرة الذهبية عن فريق آخر يسمح له بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا بعدما احتل يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يعني لعبه في بطولة الدوري الأوروبي.

وارتبط البرتغالي بعودة محتملة إلى يوفنتوس مؤخراً، لكن أجوره المرتفعة تعقدٍ من إمكانية حصول مثل هذه الصفقة.