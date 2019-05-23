بايرن ميونيخ واثق من حسم صفقة ساني

أكد تقرير بريطاني أن بايرن ميونيخ واثق من التعاقد مع نجم مانشستر سيتي لوروا ساني هذا الصيف.

وقالت صحيفة “ذا سن” البريطانية، أن بطل الدوري الألماني بات واثقاً من قدرته على ضم جناح السيتيزنز لدعم هجومه وإعادة الفريق إلى الواجهة الأوروبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ثقة بايرن تأتي من أن مكانة ساني تراجعت لدى مدربه بيب غوارديولا هذا الموسم، كما أن اللاعب جمد مفاوضات تجديد عقده الذي سينتهي في صيف 2021.

إضافة إلى أن إدارة سيتي ترى أن ساني لن يستمر مع النادي الإنجليزي لفترة طويلة، ولذلك قد يكون الحل الأفضل بيعه خلال الصيف.

ويعود خفوت ساني مع بطل إنجلترا إلى التعاقد مع رياض محرز، بالإضافة إلى المستوى الرائع الذي يقدمه بيرناردو سيلفا.

ويطمح بايرن ميونيخ في أن يكون ساني بديلاً للثنائي الراحل آريين روبن وفرانك ريبيري، خاصة أن نجم مانشستر سيتي معتاد على أجواء الدوري الألماني.

وذكرت مجلة “كيكر” في عددها الصادر الاثنين أن بايرن ميونيخ دخل في مشاورات فعلية لضم ساني.

وحسب تسريبات موقع “شبورت بيلد” الألماني، فإن المشكلة الوحيدة أمام إتمام هذه الخطوة هي الشرط الجزائي الذي وضعه النادي الإنجليزي للتخلي عن ساني المقدر بحدود 100 مليون يورو.