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بايرن ميونيخ واثق من عدم قدرة برشلونة على ضم ليفاندوفسكي

منشور 22 حزيران / يونيو 2022 - 12:26
روبرت ليفاندوفسكي (المصدر: أ ف ب)
روبرت ليفاندوفسكي (المصدر: أ ف ب)

لا تتوقع إدارة بايرن ميونيخ أن ينجح برشلونة في سعيه لضم النجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي خلال موسم الانتقالات الجاري نظراً لعدم توفر السيولة المالية الكافية حالياً.

وكشف "ليفا" بعد نهاية الموسم الماضي أنه يريد الانتقال إلى البارسا رغم بقاء موسم أخير في عقده مع العملاق الألماني.

ولا يبدو القائمون على النادي البافاري قلقين من إمكانية رحيل الهداف البولندي خصوصاً بعد النجاح في ضم المهاجم السنغالي ساديو ماني القادم من ليفربول اليوم الأربعاء.

ويرى مسؤولو بايرن وفقاً لموقع "90min" أن الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها برشلونة ستحول دون تعاقده مع ليفاندوفسكي الذي يطالبون بـ 40 مليون يورو نظير التخلي عنه.

روبرت ليفاندوفسكي (المصدر: أ ف ب)
روبرت ليفاندوفسكي (المصدر: أ ف ب)

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