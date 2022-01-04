بايرن ميونيخ وبرشلونة يستهدفان نابي كيتا

يستهدف بايرن ميونيخ وبرشلونة استقطاب النجم الدولي الغيني نابي كيتا من ليفربول وفقاً لموقع "إل ناسيونال" الإسباني.

ورغم اهتمام روما وميلان بلاعب خط الوسط أيضاً، إلا أن الموقع أكد على أن البارسا يبدو المرشح الأوفر حظاً للظفر بخدماته.

ولا يمانع النجم البالغ من العمر 26 عاماً بالرحيل عن الريدز نظراً لقلة مشاركاته تحت إشراف المدير الفني الألماني يورغن كلوب.

ويتبقى 18 شهراً على عقد كيتا مع ليفربول، إلا أن مغادرة النادي باتت خياراً مطروحاً أمام اللاعب الغيني.

يذكر أن النادي الإنجليزي تعاقد مع نجم خط الوسط في صيف عام 2017 قادماً من آر بي لايبتزيغ مقابل حوالي 48 مليون جنيه استرليني.