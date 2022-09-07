بايرن ميونيخ يؤكد قوته بالتغلب على إنتر ميلان 2-0 في إيطاليا

تغلب بايرن ميونيخ الألماني على مستضيفه إنتر ميلان الإيطالي بهدفين نظيفين اليوم الأربعاء في المباراة التي شهدها ملعب جيوسيبي مياتزا (سان سيرو) لحساب المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وهيمن الفريق البافاري على معظم مجريات المواجهة وسدد لاعبوه 11 مرة على مرمى الحارس أندريه أونانا.

وجاء الهدفان عبر الألماني ليروي ساني (25)، وبهدفٍ عكسي سجله المدافع دانيلو دامبروسيو بالخطأ في مرمى فريقه بعد مرور 21 دقيقة على بداية الشوط الثاني.

بايرن ميونيخ يفتتح المنافسات بانتصار ثمين

ورفع بايرن رصيده بهذا الفوز المهم إلى 3 نقاط ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن برشلونة الإسباني المتصدر الذي سحق فيكتوريا بلزن التشيكي 5-1.

أما إنتر ميلان فتراجع للمركز الثالث ليبقى رصيده خالياً من النقاط.